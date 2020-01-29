В ЕС отреагировали на "сделку века" по ближневосточному урегулированию

Фото: Джозеп Боррелл (twitter la-croix.com)

В ЕС пообещали изучить выдвинутые предложения

Во вторник, 28 января, высокий представитель Европейского союза Джозеп Боррелл заявил, что ЕС остается "твердым и сплоченным" в поисках мирного соглашения между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Он выступил после того, как президент США Дональд Трамп представил "сделку века" по урегулированию ситуации в Израиле, согласно которой Израиль и Палестина признают независимость друг друга.

"Европейский союз изучит и оценит выдвинутые предложения. Это будет сделано на основе установленной позиции ЕС и его твердой и единой приверженности согласованному и жизнеспособному решению с двумя государствами, которое учитывает законные чаяния как палестинцев, так и израильтян, с уважением всех соответствующих Резолюций ООН и согласованные на международном уровне параметры", - сказал Боррелл.

Он дал понять, что ЕС видит необходимость дальнейших переговоров.

"ЕС подтверждает свою готовность работать над возобновлением конструктивных переговоров для решения всех вопросов постоянного статуса и достижения справедливого и прочного мира", - сказал Боррелл.

Напомним, ранее в ООН прокомментировали "сделку века" по ближневосточному урегулированию. В ситуации с Израилем и Палестиной ООН будет придерживаться международных документов.

Как писало РБК-Украина, Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения "сделки века". Соглашение предполагает взаимное признание двух государств, а Иерусалим при этом должен стать столицей Израиля.

Палестина отказалась признавать сделку. Вскоре на Западном берегу реки Иордан начались протесты. Между протестующими и военными Израиля произошли стычки, в ходе которых пострадали 22 палестинца.