В ООН прокомментировали "сделку века" по ближневосточному урегулированию

Иллюстративное фото (un.org)

В ситуации с Израилем и Палестиной ООН будет придерживаться международных документов

Организация Объединенных Наций продолжит поддерживать ближневосточное урегулирование, опираясь на соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи. Об этом указано в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В связи с публикацией мирного плана США, которую американский президент Дональд Трамп назвал "сделкой века", ООН заявила, что за основу будут взяты границы 1967 года.

"ООН сохраняет приверженность поддержке разрешения конфликта между Палестиной и Израилем на базе резолюций ООН, международного права и двусторонних договоренностей, а также при видении двух государств - Палестины и Израиля - соседствующих друг с другом на основании границ 1967 года", - говорится в заявлении.

Напомним, президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения "сделки века" - плана мирного палестино-израильского урегулирования. Сделка предполагает взаимное признание двух государств, а Иерусалим при этом должен быть признан столицей Израиля.

Палестина отказалась признавать сделку. Вскоре на Западном берегу реки Иордан начались протесты. Между протестующими и военными Израиля произошли стычки, в ходе которых пострадали 22 палестинца.