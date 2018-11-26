Президент ПА НАТО назвала захват судов Украины провокационным шагом России

Фото: Мадлен Мун (flickr.com uklabou)

Президент ПА НАТО требует от РФ отступить от этого нарушения международного права

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун призвал РФ освободить захваченные в Керченском проливе украинские корабли и прекратить препятствовать Украине пользоваться своим правом на свободное судоходство в ней и Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ПА НАТО.

Президент ПА НАТО требует от РФ отступит от этого нарушения международного права.

"В последние месяцы Россия намеренно усилила напряженность в Азовском море путем обысков украинских судов, которые отправляются из украинских портов. В 2003 году Россия и Украина подписали договор о том, что обе имеют право на свободное судоходство в Азовском море и Керченском проливе. Захват судов Украины является провокационным шагом, который, судя по всему, является преднамеренным обострением напряженности в регионе", - заявила Мун.

"В противном случае это только усилит напряженность и нестабильность в регионе и приведет к дальнейшей изоляции (РФ, - ред.) от международного сообщества. Поэтому я призываю Россию прислушаться к призывам к сдерживанию и деэскалации, сделанных НАТО и Европейским Союзом", - добавила она.

Напомним, постоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН выразили обеспокоенность в связи с атакой РФ на украинские корабли и призвали освободить задержанных моряков.

Также президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за действий РФ в Азовском море.