Президент ПА НАТО назвала захоплення суден України провокаційним кроком Росії

Фото: Маделін Мун (flickr.com uklabou)

Президент ПА НАТО вимагає від РФ відступити від цього порушення міжнародного права

Президент Парламентської асамблеї НАТО Маделін Мун закликала РФ звільнити захоплені в Керченській протоці українські кораблі та припинити перешкоджати Україні користуватися своїм правом на вільне судноплавство в ній та Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ПА НАТО.

Президент ПА НАТО вимагає від РФ відступить від цього порушення міжнародного права.

"Останніми місяцями Росія навмисно посилила напруженість в Азовському морі шляхом обшуків українських суден, які відправляються з та до українських портів. У 2003 році Росія та Україна підписали договір про те, що обидві мають право на вільне судноплавство в Азовському морі та Керченській протоці. Захоплення суден України є провокаційним кроком, який, судячи з усього, є навмисним загостренням напруженості в регіоні", - заявила Мун.

"В іншому випадку це тільки посилить напруженість і нестабільність в регіоні та призведе до подальшої ізоляції (РФ, - ред.) від міжнародного співтовариства. Тому я закликаю Росію прислухатися до закликів до стримування та деескалації, зроблених НАТО та Європейським Союзом", - додала вона.

Нагадаємо, постійні представники Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції та Великобританії у Раді Безпеки ООН висловили занепокоєння у зв'язку з атакою РФ на українські кораблі і закликали звільнити затриманих моряків.

Також президент України Петро Порошенко і генсек НАТО Єнс Столтенберг домовилися терміново скликати надзвичайне засідання Комісії Україна-НАТО через дії РФ в Азовському морі.