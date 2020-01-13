Президент одобрил закон о предотвращении политической коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении и противодействии политической коррупции". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента 13 января.

В частности, документом предусматривается замена "бумажной" финансовой отчетности партий электронной отчетностью. После создания и запуска НАПК электронной системы отчетности уполномоченные представители партий смогут заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК.

Также в законе прописана возможность осуществления взносов в поддержку партий через платежные системы, в том числе онлайн, при условии, что такие системы позволят четко идентифицировать донора и назначение осуществляемого платежа.

Документом из закона "О политических партиях в Украине" исключается положение, согласно которому запрещается осуществление взносов в поддержку партий лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг - независимо от размера такого долга, а также положения действующего закона, по которому осуществление взносов запрещается юрлицами, бенефициарами которых являются народные депутаты и депутаты местных советов.

Напомним, Верховная рада Украины 19 декабря приняла во втором чтении законопроект №2336. За документ во втором чтении проголосовали 319 народных депутатов.

Так, 5 декабря Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении и противодействии политической коррупции". За документ проголосовали 305 парламентариев.

Кроме того, 25 ноября комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять закон №2336 о предотвращении политической коррупции.