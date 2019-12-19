Парламент одобрил закон о предотвращении политической коррупции

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

За документ во втором чтении проголосовали 319 народных депутатов

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции". За него проголосовали 319 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, документом предусматривается замена "бумажной" финансовой отчетности партий электронной отчетностью. После создания и запуска НАПК электронной системы отчетности уполномоченные представители партий смогут заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте НАПК.

Также отменяется обязательность заполнения и представления в банки донорами партий заявлений о соответствии осуществляемых взносов в поддержку партий установленным ограничениям по размеру и источникам соответствующих взносов.

В законе прописана возможность осуществления взносов в поддержку партий через платежные системы, в том числе онлайн, при условии, что такие системы позволят четко идентифицировать донора и назначение осуществляемого платежа.

Документ также предлагает исключить из закона "О политических партиях в Украине" положение, согласно которому запрещается осуществление взносов в поддержку партий лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг - независимо от размера такого долга, а также положения действующего закона, по которому осуществление взносов запрещается юридическими лицами, бенефициарами которых являются народные депутаты и депутаты местных советов.

Напомним, 5 декабря Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции". За документ проголосовали 305 парламентариев.

Кроме того, 25 ноября Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять закон №2336 о предотвращении политической коррупции.