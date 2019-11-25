Комитет рекомендовал Раде принять закон о предотвращении политической коррупции

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Члены комитета высказали свои замечания к проекту закона

Комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной раде принять закон о предотвращении политической коррупции. Об этом сообщила глава комитета Анастасия Красносельская, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в ходе заседания комитета рассмотрен законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении и противодействии политической коррупции".

"Речь идет о финансировании политических партий. Ряд очень позитивных изменений содержит этот проект. В частности, предлагается простой порядок, по которому граждане смогут делать взносы в пользу политических партий. Предлагается возможность подачи электронной отчетности политический партий", - рассказала Красносельская.

Вместе с тем на заседании озвучили рекомендации для доработки законопроекта ко второму чтению. По мнению главы комитета, в законе следует прописать предотвращение непрозрачного финансирования партий через бесплатное размещение рекламы физическими лицами, а также установить контроль за взносами, которые часто превышают доход лица, которое вносит вклад.

"Я бы предложила еще две нормы, которые могли бы сделать этот законопроект сильнее. А именно ввести привязку предельных размеров взносов в пользу политических партий для физических и юридических лиц, пропорциональную уровню доходов таких лиц. А второе - это обязанность физических лиц информировать НАПК и партии. Если такие физлица делают взносы в пользу партии путем предоставления, например, бесплатных услуг или бесплатных товаров. Это позволит закрыть определенную "дыру" в финансировании партий. Например, размещение наружной рекламы, но когда делают это не от себя, а от физических лиц", - добавила нардеп.

В то же время, глава комитета считает, что в законе нужно оставить действующие сроки проверок и возможность НАПК информировать правоохранительные органы о признаках преступления.

Как анонсировало РБК-Украина, комитет ВР по предотвращению коррупции в понедельник рассмотрит законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении и противодействии политической коррупции" об изменениях в отчетности политических партий.

Напомним, комитет по вопросам антикоррупционной политики ранее признал коррупционными два законопроекта о проведении референдума.