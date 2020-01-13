Президент схвалив закон про запобігання політичній корупції

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2336 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії політичній корупції". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента 13 січня.

Зокрема, документом передбачається заміна "паперової" фінансової звітності партій електронною звітністю. Після створення і запуску НАЗК електронної системи звітності уповноважені представники партій зможуть заповнювати фінансові звіти партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру онлайн безпосередньо на сайті НАЗК.

Також у законі прописана можливість здійснення внесків на підтримку партій через платіжні системи, в тому числі онлайн, за умови, що такі системи дозволять чітко ідентифікувати донора і призначення здійснюваного платежу.

Документом із закону "Про політичні партії в Україні" виключається положення, згідно з яким забороняється здійснення внесків на підтримку партій особами, які мають непогашений податковий борг - незалежно від розміру такого боргу, а також положення чинного закону, за яким здійснення внесків забороняється юрособами, бенефіціарами яких є народні депутати і депутати місцевих рад.

Нагадаємо, Верховна рада України 19 грудня ухвалила в другому читанні законопроект №2336. За документ у другому читанні проголосували 319 народних депутатів.

Так, 5 грудня Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2336 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії політичній корупції". За документ проголосували 305 парламентаріїв.

Крім того, 25 листопада комітет ВР з питань антикорупційної політики рекомендував парламенту прийняти закон №2336 про запобігання політичній корупції.