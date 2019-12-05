Рада приняла за основу закон о предотвращении политической коррупции

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ поддержали 305 народных депутатов

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции". За документ проголосовали 305 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, парламентарии поддержали сокращенную процедуру подготовки закона ко второму чтению.

В частности, документом предусматривается замена "бумажной" финансовой отчетности партий электронной отчетностью. После создания и запуска Национальным агентством по предупреждению коррупция электронной системы отчетности, уполномоченные представители партий смогут заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн непосредственно на сайте Назка и подавать их в нацагентства средствами соответствующей электронной системы. Это позволит уменьшить нагрузку на представителей партий, ответственных за составление и представление финансовой отчетности.

Также предлагается исключить норму действующего закона "О политических партиях в Украине", которая предусматривает обязательность заполнения и представления в банки донорами партий заявлений о соответствии осуществляемых взносов в поддержку партий установленным ограничением по размеру и источников соответствующих взносов.

Проектом предусмотрена возможность осуществления взносов в поддержку партий через платежные системы, в том числе онлайн, при условии, что такие системы позволят четко идентифицировать донора и назначения осуществляемого платежа.

Документ также предлагает исключить из закона "О политических партиях в Украине" положение, согласно которому запрещается осуществление взносов в поддержку партий лицами, имеют непогашенный налоговый долг - независимо от размера такого долга, а также положения действующего закона, по которому осуществление взносов запрещается юридическими лицами, бенефициарами которых являются народные депутаты и депутаты местных советов.

Напомним, 25 ноября Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять закон №2336 о предотвращении политической коррупции.

Также РБК-Украина писало, что комитет по вопросам антикоррупционной политики ранее признал коррупционными два законопроекта о проведении референдума.