Президент одобрил ратификацию трех соглашений с ЕИБ и ЕБРР

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства подписал три соответствующие законопроекта №№0011, 0014, 0015

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 3 февраля, одобрил ратификацию трех соглашений с Европейским банком реконструкции и развития (ЄБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документов - возвращены с подписью от президента.

В частности, глава государства подписал законопроект №0011 "О ратификации Гарантийного соглашения (проект электрификации железной дороги "Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка") между Украиной и ЕБРР". Само соглашение было подписано 30 декабря 2017 года в Киеве.

Также президент одобрил ратификацию Финансового соглашения (проект "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины") между Украиной и ЕИБ, подписанного 9 июля 2018 года в Брюсселе.

Кроме того, он подписал законопроект №0015 "О ратификации Грантового соглашения (проект "Николаевводоканал" (развитие системы водоснабжения и водоотвода в городе Николаев) по Программе "E5P" между Украиной и Европейским инвестиционным банком". Само соглашение было подписано 19 октября 2018 года в Киеве.

Напомним, Верховная рада Украины 19 декабря ратифицировала три соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Как писало РБК-Украина, сегодня Зеленский подписал законопроекты №0017 "О ратификации протокола между правительством Украины и правительством Грузии о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством республики Грузия о свободной торговле от 9 января 1995 года" и №0016 "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы".