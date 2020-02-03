Зеленский одобрил ратификацию изменений в соглашение о ЗСТ с Грузией

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент в понедельник подписал соответствующий проект закона №0017

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 февраля, подписал законопроект №0017 "О ратификации протокола между правительством Украины и правительством Грузии о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством республики Грузия о свободной торговле от 9 января 1995 года". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Согласно пояснительной записке, этот протокол в части применения в двусторонней торговле позволит использование Решение Совета глав правительств СНГ о Правилах определения страны происхождения товаров, подписанного 30 ноября 2000 года в Минске, или положений и приложений к Конвенции.

"Экспортеры сторон смогут выбирать между сертификатом СТ-1, который был определен в рамках соглашения между правительством Украины и правительством республики Грузия о свободной торговле от 9 января 1995 года, и сертификатом EUR.1, используемым для определения происхождения согласно положениям Конвенции", - указывается в записке.

В частности, ратификация протокола позволит использовать идентичные правила происхождения в двусторонней торговле и применять принцип диагональной кумуляции, а также в дальнейшем увеличить экспорт в страны и территорий-участников Конвенции, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, по преференциальным ставкам пошлин.

Напомним, парламент 14 января принял за основу и в целом ратификации соглашений с Сингапуром, Грузией, Турцией и Бразилией. В частности, за законопроект №0017 отдали свои голоса 328 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский сегодня также одобрил законопроект №0016 "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы".