Зеленский одобрил ратификацию налогового соглашения с Сингапуром

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства в понедельник подписал соответствующий проект закона

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 февраля, одобрил законопроект №0016 "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

В пояснительной записке указано, что необходимость заключения этого протокола объясняется тем, что в процессе переговоров с Сингапуром были согласованы изменения, которые необходимо внести в соглашение между правительствами стран об избежании двойного налогообложения.

Указано также, что субъектами выполнения протокола является Министерство финансов Украины и Государственная налоговая служба Украины.

Напомним, ВР 14 января одобрила ратификации соглашений с Сингапуром, Грузией, Турцией и Бразилией. В частности, за законопроект №0016 проголосовали 328 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, 31 января Зеленский подписал законопроект №0020 "О ратификации договора между Украиной и Федеративной республикой Бразилия о взаимной правовой помощи и правовых отношениях в гражданских делах" и законопроект №0018 "О ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере развития между правительством Украины и правительством Турецкой республики".