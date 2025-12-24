ua en ru
Президент Німеччини на Різдво закликав європейців до єдності і солідарності з Україною

Німеччина, Середа 24 грудня 2025 21:47
Президент Німеччини на Різдво закликав європейців до єдності і солідарності з Україною Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у різдвяній промові згадав війну в Україні, закликавши європейців до єдності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За словами Штайнмаєра, у нинішніх умовах європейські країни повинні бути готовими докладати значних зусиль задля захисту справедливого миру та спільних цінностей, зокрема у контексті триваючої російської агресії проти України.

"Нам потрібна мужність, щоб завжди починати наново", - сказав президент у заздалегідь оприлюдненому зверненні. За його словами, це стосується як великих завдань, які ставить перед собою суспільство, так і маленьких справ, у яких кожен робить усе можливе.

Штайнмаєр підкреслив, що святкування Різдва символізує світло в темряві, робить життя більш очікуваним, радісним, теплим і сповненим надії.

"З такою впевненістю ми маємо силу діяти для нашого світу та для наших ближніх", – зазначив він.

Президент також наголосив на значенні солідарності, яка стосується не лише сім’ї та друзів, а й людей, які страждають від війни.

"Особливо важливо пам’ятати про українців, проти яких Росія веде війну вже майже чотири роки", - зазначив Штайнмаєр.

Він додав, що останні переговори щодо шляхів досягнення миру сприймаються суспільством із надією, але також зі скепсисом і тривогою.

"Завжди були й залишаються ознаки надії та причини для впевненості", – наголосив президент.

Штайнмаєр підкреслив, що європейці усвідомили свою силу та цінності – свободу, людську гідність, справедливий мир і демократичне самовизначення, від яких вони не відмовляться ані для себе, ані для своїх партнерів і друзів.

Нагадаємо, в Німеччині заявили, що немає жодних ознак того, що Путін готовий до миру з Україною.

Дійсно, минулого тижня російський диктатор Володимир Путін відкрито заявив, що Росія прагне досягти своїх воєнних цілей в Україні будь-якими засобами.

У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що Путін фактично заявив про наміри зробити наступний рік "роком війни".

Євросоюз Штайнмаєр Військова допомога Війна в Україні
