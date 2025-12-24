Президент Германии на Рождество призвал европейцев к единству и солидарности с Украиной
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественской речи вспомнил войну в Украине, призвав европейцев к единству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
По словам Штайнмайера, в нынешних условиях европейские страны должны быть готовы прилагать значительные усилия для защиты справедливого мира и общих ценностей, в частности в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины.
"Нам нужно мужество, чтобы всегда начинать заново", - сказал президент в заранее обнародованном обращении. По его словам, это касается как больших задач, которые ставит перед собой общество, так и маленьких дел, в которых каждый делает все возможное.
Штайнмайер подчеркнул, что празднование Рождества символизирует свет во тьме, делает жизнь более ожидаемой, радостной, теплой и полной надежды.
"С такой уверенностью мы имеем силу действовать для нашего мира и для наших ближних", - отметил он.
Президент также отметил значение солидарности, которая касается не только семьи и друзей, но и людей, страдающих от войны.
"Особенно важно помнить об украинцах, против которых Россия ведет войну уже почти четыре года", - отметил Штайнмайер.
Он добавил, что последние переговоры о путях достижения мира воспринимаются обществом с надеждой, но также со скепсисом и тревогой.
"Всегда были и остаются признаки надежды и причины для уверенности", - подчеркнул президент.
Штайнмайер подчеркнул, что европейцы осознали свою силу и ценности - свободу, человеческое достоинство, справедливый мир и демократическое самоопределение, от которых они не откажутся ни для себя, ни для своих партнеров и друзей.
Напомним, в Германии заявили, что нет никаких признаков того, что Путин готов к миру с Украиной.
Действительно, на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин открыто заявил, что Россия стремится достичь своих военных целей в Украине любыми средствами.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин фактически заявил о намерениях сделать следующий год "годом войны".