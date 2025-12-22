Немає жодних ознак того, що Путін готовий до миру з Україною, - голова Міноборони Німеччини
Російський диктатор Володимир Путін не демонструє ознак готовності до завершення війни проти України. Поки що зусилля США, Європи та України на нього не вплинули.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Die Zeit заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
"Єдина людина, яка могла б негайно припинити війну, - це Володимир Путін. Незважаючи на зусилля американців, європейців та українців щодо досягнення припинення вогню, з Москви немає жодних ознак того, що Путін зацікавлений у завершенні війни", - сказав Пісторіус.
Він також звернув увагу, що нещодавні переговори в Берліні були важливими. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ясно дав зрозуміти, що Європа має право голосу в переговорах про майбутнє України.
"Європейські партнери в Берліні узгодили свої позиції зі США та Україною. Це теж було важливо", - додав міністр.
Пісторіус зазначив, що безвідсотковий кредит у розмірі 90 мільярдів євро, схвалений на саміті ЄС у Брюсселі, допоможе Україні покрити військові потреби протягом найближчих двох років.
Також очільник Міноборони Німеччини прокоментував можливість відправки німецьких військових в Україну в рамках "багатонаціональних сил під керівництвом Європи".
"Поки що питання про те, як може бути забезпечено мир, залишаються гіпотетичними міркуваннями, оскільки Путін не готовий навіть до припинення вогню", - сказав він.
Погрози Путіна
Нагадаємо, тільки минулого тижня російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що Росія хоче будь-якими методами досягти своїх цілей війни проти України.
За його словами, якщо "першопричини конфлікту" не будуть усунуті під час переговорів, то Росія застосує військові методи, щоб "повернути свої історичні землі".
У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що Путін фактично заявив про наміри зробити наступний рік "роком війни".