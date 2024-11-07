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Президент Німеччини офіційно звільнив трьох міністрів

Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про непереборні розбіжності в уряді. Він віддав посвідчення про звільнення трьом міністрам "Вільної демократичної партії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

  • міністр освіти та наукових досліджень 
  • міністр юстиції та захисту прав споживачів 

 

Нагадаємо, що надвечір Шольц звільнив міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера. На тлі цього у Німеччині розпалася правляча коаліція, оскільки за Лінднером вирішила вийти вся Вільна демократична партія.

Більш детально про розпад коаліції - у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що сьогодні Лінднер розкритикував Шольца після звільнення з уряду. Та заявив, що нібито саме Шольц перешкоджав надавати підтримку для України.

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