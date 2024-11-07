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Президент Германии официально уволил трех министров

Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о непреодолимых разногласиях в правительстве. Он отдал удостоверение об увольнении трем министрам "Свободной демократической партии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

  • министр образования и научных исследований
  • министр юстиции и защиты прав потребителей

 

Напомним, что под вечер Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. На этом фоне в Германии распалась правящая коалиция, поскольку за Линднером решила выйти вся Свободная демократическая партия.

Более подробно о распаде коалиции - в материале РБК-Украина.

Заметим, что сегодня Линднер подверг критике Шольца после увольнения из правительства. Однако заявил, что якобы именно Шольц препятствовал оказывать поддержку для Украины.

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