Президент Германии официально уволил трех министров

Напомним, что под вечер Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. На этом фоне в Германии распалась правящая коалиция, поскольку за Линднером решила выйти вся Свободная демократическая партия.

Более подробно о распаде коалиции - в материале РБК-Украина.

Заметим, что сегодня Линднер подверг критике Шольца после увольнения из правительства. Однако заявил, что якобы именно Шольц препятствовал оказывать поддержку для Украины.

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