Президент Нікарагуа оголосив, що у країні більше не буде виборів

Виступаючи під час урочистостей з нагоди 47-ї річниці Сандиністської революції, 80-річний Ортега заявив, що звернеться до Національної асамблеї, контрольованої його прихильниками, із пропозицією ухвалити закони, які унеможливлять прихід опозиції до влади через вибори.

За словами прездента, Нікарагуа "більше не може ризикувати", дозволяючи політичним силам, яких він звинувачує у спробі державного перевороту 2018 року, брати участь у виборчому процесі.

"Тут більше не буде виборів, щоб терористи не прийшли до влади", - заявив Ортега.

Reuters зазначає, що лідер центральноамериканської держави не пояснив, яким саме чином буде реалізоване це рішення. Однак його нинішній президентський термін завершується наступного року, а відмова від проведення виборів фактично усуває будь-яку можливість мирної зміни влади.

Зазначається, що Даніель Ортега безперервно керує Нікарагуа з 2007 року, а до цього вже очолював країну у 1980-х роках після перемоги Сандиністської революції.

Після конституційної реформи 2025 року його дружина Росаріо Мурільйо отримала статус співпрезидентки, а президентський термін було продовжено з п'яти до шести років.

Міжнародні правозахисні організації та ООН неодноразово звинувачували владу Нікарагуа у систематичних порушеннях прав людини. Після масових протестів 2018 року, які були жорстко придушені, сотні людей загинули, тисячі були затримані, а значна частина опозиційних політиків, журналістів та громадських активістів опинилася у вигнанні або в'язниці.

Останніми роками влада також закрила тисячі неурядових організацій, ліквідувала незалежні ЗМІ та університети, а більшість опозиційних партій втратили можливість брати участь у політичному житті країни.