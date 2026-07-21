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Президент Никарагуа объявил, что в стране больше не будет выборов

02:30 21.07.2026 Вт
2 мин
Решение принял президент, управляющий страной с 2007 года
aimg Юлия Маловичко
Фото: преидент Никарагуа Даниэль Ортега (Getty Images)

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будут проводить общенациональные выборы. По его словам, это нужно для того, чтобы не допустить возвращения к власти оппозиции, которую он назвал "террористами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая во время торжеств по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции, 80-летний Ортега заявил, что обратится в Национальную ассамблею, контролируемую его сторонниками, с предложением принять законы, которые сделают невозможным приход оппозиции к власти через выборы.

По словам президента, Никарагуа "больше не может рисковать", позволяя политическим силам, которых он обвиняет в попытке государственного переворота 2018 года, участвовать в избирательном процессе.

"Здесь больше не будет выборов, чтобы террористы не пришли к власти", – заявил Ортега.

Reuters отмечает, что лидер центральноамериканского государства не объяснил, каким образом будет реализовано это решение. Однако его нынешний президентский срок истекает в следующем году, а отказ от проведения выборов фактически устраняет любую возможность мирной смены власти.

Даниэль Ортега непрерывно руководит Никарагуа с 2007 года, а до этого уже возглавлял страну в 1980-х годах после победы Сандинистской революции.

После конституционной реформы 2025 года его жена Росарио Мурильо получила статус сопрезидента, а президентский срок был продлен с пяти до шести лет.

Международные правозащитные организации и ООН неоднократно обвиняли власти Никарагуа в систематических нарушениях прав человека. После массовых протестов 2018 года, жестоко подавленных, сотни людей погибли, тысячи были задержаны, а значительная часть оппозиционных политиков, журналистов и общественных активистов оказалась в изгнании или тюрьме.

В последние годы власти также закрыли тысячи неправительственных организаций, ликвидировали независимые СМИ и университеты, а большинство оппозиционных партий упустили возможность участвовать в политической жизни страны.

Следует отметить, что Никарагуа и Ортега признают политику российского диктатора Владимира Путина.

В этой связи еще в прошлом году Украина официально разорвала дипломатические отношения с Республикой Никарагуа. Причина – признание страной "суверенитета" России над временно оккупированными украинскими территориями.

Более того, у Никарагуа есть учебные центры МВД России, из-за чего США вводили санкции против этой страны.

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