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США ввели санкції проти навчального центру МВС Росії в Нікарагуа

Середа 15 травня 2024 20:10
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США ввели санкції проти навчального центру МВС Росії в Нікарагуа Архівне фото: США ввели санкції проти навчального центру МВС Росії в Нікарагуа (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 15 травня, ввели санкції проти навчального центру МВС Росії в Нікарагуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів продовжує переслідувати режим Даніеля Ортеги в Нікарагуа та його здатність маніпулювати золотим сектором і отримувати прибуток від корупційних операцій.

Тому сьогодні США запровадили санкції проти навчального центру МВС Росії в Манагуа, компаній COMINTSA і Capital Mining.

У Мінфіні уточнили, що навчальний центр МВС Росії базується в столиці Нікарагуа. Там навчають місцевих силовиків правилам гноблення, які вже використовує російський авторитарний режим. США назвали цю структуру ключовою у питаннях репресій проти місцевого громадянського суспільства.

США тиснуть на Нікарагуа через зв'язки з Росією

Нікарагуа підтримує Росію і має з нею тісний контакт. Це, зокрема, можна було помітити під час голосування на Генасамблеї ООН.

Тому в березні Сполучені Штати Америки вирішили припинити постачати зброю в Нікарагуа. Це пов'язано з посиленням співпраці країни з Росією.

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