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Порошенко уволил Богомолец с должности советника

Новости » Политика    20.12.2018 - 01:37
Порошенко уволил Богомолец с должности советника
Фото: Ольга Богомолец (РБК-Украина, Виталий Носач)

Украз об увольнении Богомолец президент подписал 19 декабря

Президент Украины Петр Порошенко уволил Ольгу Богомолец с должности своего советника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Отмечается, что соответствующий указ №433/2018 Порошенко подписал в среду, 19 декабря.

"Уволить Богомолец Ольгу Владимировну с должности советника президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.

Добавим, что сейчас народный депутат Ольга Богомолец является председателем комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения.

Напомним, 6 декабря 2018 года Богомолец на своей странице в Facebook заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины. Очередные президентские выборы в Украине состоятся на 31 марта 2019 года.

Отметим, что Ольга Богомолец баллотировалась на президенський пост также в 2014 году. Тогда она потратила на предвыборную кампанию 1 млн 880,9 тыс. гривен.

Добавим, что президент Украины Петр Порошенко назначил Ольгу Богомолец своим внештатным советником 1 сентября 2014 года.

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Новости Украины Порошенко ПетрОльга Богомолец
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