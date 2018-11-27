Порошенко назначил своим советником экс-главу Черкасской ОГА

Фото: Юрий Ткаченко (facebook.com/kropyva.ck.ua)

Юрий Ткаченко назначен советником президента вне штата

Президент Украины Петр Порошенко назначил своим советником экс-главу Черкасской облгосадминистрации Юрия Ткаченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, Ткаченко назначен советником президента вне штата.

"Назначить Ткаченко Юрия Олеговича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте соответствующего указа.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале ноября правительство согласовало проекты указов президента об увольнении председателя Луганской ОГА Юрия Гарбуза, Киевской ОГА Александра Горгана, Черновицкой ОГА Александра Фищука, а также Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.

Также сообщалось, что 20 ноября Порошенко представил нового главу Черкасской ОГА Александра Вельбивца, который до этого три года занимал должность главы Черкасского облсовета.

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Юрия Ткаченко, у нас с ним был серьезный разговор, когда он еще поступал на работу председателя ОГА, я еще не был президентом. Я хотел бы поблагодарить за то, что он сделал в Черкассах и для Черкасс", - заявлял Порошенко, представляя нового главу области.