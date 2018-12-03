Порошенко уволил постоянного представителя в АР Крым Бабина

Фото: Борис Бабин (УНИАН)

В указе президента говорится, что решение об увольнении было принято согласно поданному заявлению

Президент Украины Петр Порошенко уволил Бориса Бабина с должности постоянного представителя главы государства в АР Крым. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.

В указе президента говорится, что решение об увольнении было принято согласно поданному заявлению.

Отметим Бориса Бабина назначили постоянным представителем президента в АР Крым в августе 2017 года.

Напомним, ранее Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации.

Также 22 ноября президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности председателя Луганской областной государственной администрации.

Как РБК-Украина сообщало, на прошлой неделе президент Петр Порошенко провел ротацию руководителей областей перед президентскими выборами. Ранее правительство согласовало проекты указов президента об увольнении, помимо Гарбуза и Фищука, также главы Киевской ОГА Александра Горгана и Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.