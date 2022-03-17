UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Молдовы требует выведения российских войск из Приднестровья

Фото: Президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Молдовы Майя Санду в очередной раз потребовала от России вывести войска с территории оккупированного Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи совета Европы, она подчеркнула, что Кишинев всегда настаивал и продолжает настаивать на вводе войск РФ с приднестровского региона в Молдове.

"Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов", - заявила Санду.

Она также обратила внимание, что роль Кремля в приднестровском конфликте - ни для кого не секрет.

"Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта. И мы сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение", - подчеркнула президент Молдовы.

Напомним, ПАСЕ на заседании 15 марта единогласно официально признала Приднестровье зоной российской оккупации.

Добавим, ранее военный эксперт Олег Жданов и генерал ВСУ Сергей Кривонос в комментарии РБК-Украина оценил риск нападения РФ на нашу страну со стороны Приднестровья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПАСЕМолдоваПриднестровьеМайя СандуВойска РФ