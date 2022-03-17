Президент Молдовы требует выведения российских войск из Приднестровья

Комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи совета Европы, она подчеркнула, что Кишинев всегда настаивал и продолжает настаивать на вводе войск РФ с приднестровского региона в Молдове.

"Мы всегда требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов", - заявила Санду.

Она также обратила внимание, что роль Кремля в приднестровском конфликте - ни для кого не секрет.

"Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта. И мы сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение", - подчеркнула президент Молдовы.