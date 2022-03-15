ПАСЕ официально признала Приднестровье зоной российской оккупации

ПАСЕ на заседании 15 марта признала Приднестровье зоной российской оккупации. Члены ПАСЕ поддержали резолюцию, а окончательное решение будет принято Комитетом Министров Совета Европы 17 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Eurointegration.

Сообщается, что ПАРЕ единогласно утвердила поправку о том, чтобы официально признать Приднестровье зоной российской оккупации.

Резолюция была принята 15 марта, однако окончательное решение будет принято Комитетом Министров Совета Европы 17 марта.

Стоит отметить, что представители Молдовы не участвовали в составлении этой поправки, но они не высказались против на голосовании.

"РФ совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и соответственно, оккупацию Приднестровского района", - такую формулировку предложили члены ПАСЕ.

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