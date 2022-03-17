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Президент Молдови вимагає виведення російських військ з Придністров'я

Фото: Президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Молдови Майя Санду вчергове вимагає від Росії вивести війська з території окупованого Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Коментуючи резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи, вона наголосила, що Кишинів завжди наполягав і продовжує наполягати на введенні військ РФ з придністровського регіону в Молдові.

"Ми завжди вимагали виведення російських військ з Придністров'я, ми вимагали і продовжуємо вимагати утилізації боєприпасів", - заявила Санду.

Вона також звернула увагу, що роль Кремля в придністровському конфлікті - ні для кого не секрет.

"Ми продовжуємо закликати до мирного вирішення цього конфлікту. І ми зробимо все можливе, щоб знайти та реалізувати дипломатичне, політичне, мирне рішення", - наголосила президент Молдови.

Нагадаємо, ПАРЄ на засіданні 15 березня одноголосно офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації.

Додамо, раніше військовий експерт Олег Жданов і генерал ЗСУ Сергій Кривонос в коментарі РБК-Україна оцінив ризик нападу РФ на нашу країну з боку Придністров'я.

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ПАРЄМолдоваПриднестровьеМая СандуВійська РФ