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Может стать ножом в спину, – эксперт оценил риск нападения РФ со стороны Приднестровья

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 19:38
Может стать ножом в спину, – эксперт оценил риск нападения РФ со стороны Приднестровья Фото: Вадим Красносельский – "президент" непризнанного Приднестровья (president.gospmr.org)
Автор: Ульяна Безпалько, Антон Федорцив

В условиях военного противостояния с Россией Приднестровье пока должно быть для Украины зоной пристального внимания. Тем более что тираспольский аэродром может стать базой для перебрасывания российских войск в наступление на Одессу.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали военный эксперт Олег Жданов и генерал ВСУ Сергей Кривонос.

На минувшей неделе "проблему Приднестровья" озвучил городской голова Одессы Геннадий Труханов. Он объявил о намерении оккупантов оцепить город со стороны Вознесенска и т. н. ПМР.

"Они, вероятно, так и планируют. Это замысел, который они не скрывают. Но пока та группировка российских войск, которая прорывается через Вознесенск, не дойдет до Одессы, Приднестровье будет сидеть тихо как мыши. Потому что у нас достаточно войск и наша артиллерия может достать вглубь на всю территорию Приднестровья", – говорит Жданов.

Тем более, что численность российского контингента в так называемой ПМР не представляет особой угрозы в масштабе Украины. Сейчас, как отметил Жданов, в Приднестровье есть не более 3 тысяч военных РФ. Среди них боевых подразделений – один танковый батальон, два мотострелковых и один артиллерийский дивизион. Остальные – это подразделения обеспечения, пояснил военный эксперт.

"Поэтому у них там очень ничтожные силы. Я сомневаюсь, что россиянам удастся провести там какую-либо принудительную мобилизацию, как это было в оккупационных ОРДЛО. Хотя получилось там просто пушечное мясо. И сзади их, как в 1941 году, гонят пулеметами заградотряды россиян. Приднестровье пока должно быть для нас зоной бдительного внимания", – сказал Жданов.

Опасность в том, что тираспольский аэродром – серьезная база для перебрасывания российских войск, заметил Сергей Кривонос. Если оккупанты сумеют перебросить туда дополнительные силы, это станет "ножом в спину" Одесской и Винницкой областей, считает генерал ВСУ.

К слову, Александр Лукашенко может направить белорусские войска в Волынскую и Ровенскую области.

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