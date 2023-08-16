Президент Молдови заявила, що РФ і надалі буде джерелом нестабільності для країни

На зустрічі послів Молдови президент Майя Санду розповіла про основні напрямки дипломатичної діяльності, важливі у найближчій та середньостроковій перспективі.

За її словами, зараз для Молдови настав вирішальний момент, який визначить майбутнє країни. Вона наголосила, що від того, яких результатів країна досягне зараз, залежить, як вона розвиватиметься далі.

"Ми всі знаємо, які серйозні нинішні виклики, тому що війна, на жаль, триває, і ми не бачимо ознак того, що вона скоро закінчиться", - сказала вона.

При цьому Санду додала, що вступ Молдови до ЄС та просування ролі країни є факторами підтримки безпеки у регіоні.

"Росія ж і надалі буде для нас джерелом нестабільності. Ви бачили, як цього року російські сили намагалися дестабілізувати ситуацію в Молдові, аж до спроби повалення конституційної влади. З іншого боку нам пощастило, що Румунія підтримує Молдову. Вона важливий захисник, який підтримує нашу зовнішню політику", - сказала вона.

Шпигунський скандал

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що РФ розміщує шпигунське обладнання на будівлі свого посольства в Кишиневі. Влада країни підтвердила ці чутки.

Після цього Молдова вимагала від Росії скоротити 45 співробітників посольства. Тоді країну залишили 22 дипломати та 23 представники технічного персоналу дипломатичного представництва РФ.

Після цього МЗС Росії назвало скорочення кількості співробітників посольства "недружнім кроком, який матиме наслідки для відносин між країнами", на що Санду відповіла, що співробітників посольства РФ достатньо для надання якісних послуг.

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