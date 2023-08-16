Президент Молдовы заявила, что РФ и дальше будет источником нестабильности для страны

На встрече послов Молдовы президент Майя Санду рассказала об основных направлениях дипломатической деятельности, важных в ближайшей и среднесрочной перспективе.

По ее словам, сейчас для Молдовы настал решающий момент, который определит будущее страны. Она отметила, что от того, каких результатов страна достигнет сейчас, зависит, как она будет развиваться дальше.

"Мы все знаем, как серьезны нынешние вызовы, потому что война, к сожалению, продолжается, и мы не видим признаков того, что она скоро закончится", - сказала она.

При этом Санду добавила, что вступление Молдовы в ЕС и продвижение роли страны являются факторами поддержания безопасности в регионе.

"Россия же и впредь будет для нас источником нестабильности. Вы видели, как в этом году российские силы пытались дестабилизировать ситуацию в Молдове, вплоть до попытки свержения конституционной власти. С другой стороны, нам повезло, что Румыния поддерживает Молдову. Она важный защитник, который поддерживает нашу внешнюю политику", - сказала она.

Шпионский скандал

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что РФ размещает шпионское оборудование на здании своего посольства в Кишиневе. Власти страны подтвердили эти слухи.

После этого Молдова потребовала от России сократить 45 сотрудников посольства. Тогда страну покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала дипломатического представительства РФ.

После этого МИД России назвало сокращение количества сотрудников посольства "недружественным шагом, который будет иметь последствия для отношений между странами", на что Санду ответила, что сотрудников посольства РФ достаточно для оказания качественных услуг.

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