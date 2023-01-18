ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Молдови закликала допомогти Україні перемогти війну: інакше будемо в небезпеці

Новость на русском →
Давос, Середа 18 січня 2023 14:07
Президент Молдови закликала допомогти Україні перемогти війну: інакше будемо в небезпеці Фото: президент Молдови Мая Санду (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україні потрібно допомогти перемогти у боротьбі з російською агресією. Інакше необезпека очікує й на інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Майї Санду на форумі в Давосі, яку цитує NewsMaker.

"Ми віримо в демократію, ми цінуємо демократію, ми хочемо бути частиною вільного світу та єдине рішення - об'єднатися. Так, це складно, але ми маємо допомогти Україні виграти цю війну, бо інакше кожен із нас буде у небезпеці. […] Ми не бачимо Росію найближчим часом демократичною країною, а це означає, що небезпека зберігається", - зазначила Санду.

Також президент Молдови торкнулася теми енергетичної кризи, з якою зіткнулася її країни.

Санду акцентувала, що Молдова справляється з викликами, "у тому числі завдяки величезній допомозі, яку отримала від Євросоюзу та партнерів із розвитку".

Нагадаємо, нещодавно президент Молдови Майя Санду засудила нову масовану атаку Росії по містах України, яка сталася 14 січня.

Вона зазначила, що повномасштабна військова агресія росіян також прямо впливає і на Молдову, нагадавши про виявлені уламки ракети, які впали на територію її країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Давос Мая Санду Війна Росії проти України
NEWS
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
DAILY
Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС