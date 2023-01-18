Президент Молдови закликала допомогти Україні перемогти війну: інакше будемо в небезпеці

Україні потрібно допомогти перемогти у боротьбі з російською агресією. Інакше необезпека очікує й на інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Молдови Майї Санду на форумі в Давосі, яку цитує NewsMaker.

"Ми віримо в демократію, ми цінуємо демократію, ми хочемо бути частиною вільного світу та єдине рішення - об'єднатися. Так, це складно, але ми маємо допомогти Україні виграти цю війну, бо інакше кожен із нас буде у небезпеці. […] Ми не бачимо Росію найближчим часом демократичною країною, а це означає, що небезпека зберігається", - зазначила Санду.

Також президент Молдови торкнулася теми енергетичної кризи, з якою зіткнулася її країни.

Санду акцентувала, що Молдова справляється з викликами, "у тому числі завдяки величезній допомозі, яку отримала від Євросоюзу та партнерів із розвитку".

Нагадаємо, нещодавно президент Молдови Майя Санду засудила нову масовану атаку Росії по містах України, яка сталася 14 січня.

Вона зазначила, що повномасштабна військова агресія росіян також прямо впливає і на Молдову, нагадавши про виявлені уламки ракети, які впали на територію її країни.

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