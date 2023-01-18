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Президент Молдовы призвала помочь Украине победить войну: иначе будем в опасности

Новина українською →
Давос, Среда 18 января 2023 14:07
Президент Молдовы призвала помочь Украине победить войну: иначе будем в опасности Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украине нужно помочь победить в борьбе с российской агрессией. Иначе опасность ожидает и другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Молдовы Майи Санду на форуме в Давосе, которое цитирует NewsMaker.

"Мы верим в демократию, мы ценим демократию, мы хотим быть частью свободного мира и единственное решение - объединиться. Да, это сложно, но мы должны помочь Украине выиграть эту войну, потому что иначе каждый из нас будет в опасности. […] Мы не видим Россию в ближайшее время демократической страной, а это значит, что опасность сохраняется", - отметила Санду.

Также президент Молдовы затронула тему энергетического кризиса, с которым столкнулась ее страна.

Санду акцентировала, что Молдова справляется с вызовами, "в том числе благодаря огромной помощи, полученной от Евросоюза и партнеров по развитию".

Напомним, недавно президент Молдовы Майя Санду осудила новую массированную атаку России по городам Украины, которая произошла 14 января.

Она отметила, что полномасштабная военная агрессия россиян также оказывает прямое влияние и на Молдову, напомнив об обнаруженных обломках ракеты, упавших на территорию ее страны.

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