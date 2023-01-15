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Війна Росії проти України знову безпосередньо впливає на Молдову, - Санду

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Неділя 15 січня 2023 02:16
Війна Росії проти України знову безпосередньо впливає на Молдову, - Санду Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Молдови Майя Санду засудила нову масовану атаку Росії по містах України 14 січня. Вона зазначила, що повномасштабна військова агресія Москви також прямо впливає і на Молдову, прокоментувавши виявлені уламки ракети, що впала на територію їхньої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Санду.

"Жорстока війна Росії проти України знову безпосередньо впливає на Молдову. Молдовські прикордонники виявили уламки ракети біля села Ларга на півночі Молдови", - йдеться у публікації.

Санду наголошує, що Молдова рішуче засуджує нинішні посилені атаки РФ, завдані по цивільних та енергетичних об'єктах України. А також висловила слова підтримки сім'ям загиблих у Дніпрі, де під російський удар потрапив житловий будинок, та рідним жертв в інших містах.

"(Ми) підтримуємо тих, хто втратив близьких у Дніпрі та по всій Україні. Мир має перемогти", - написала президент Молдови.

Санду також опублікувала у пості фото уламків ракети, що впала, що знайшли в суботу в Бричанському районі Молдови неподалік кордону з Україною.

Зазначимо, що подібні інциденти в Молдові вже відбувалися двічі після масованих ракетних атак РФ по Україні, у тому числі у грудні 2022 року, коли поліція виявила уламки ракети, яка впала в районі північної Молдови.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Молдови назвала чергове падіння ракети на території їхньої країни під час удару РФ по Україні показником відсутності поваги до суверенітету їхньої держави.

Раніше у грудні уряд Молдови схвалив рішення збільшити оборонний бюджет через падіння російських ракет на території країни.

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