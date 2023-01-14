Немає поваги до суверенітету. Прем'єр Молдови висловилася про падіння ракети в країні
Чергове падіння ракети на території Молдови під час масованого удару РФ по Україні є показником відсутності поваги до суверенітету країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Молдови Наталію Гаврилицю у Facebook.
"Висловлюю обурення з приводу відсутності поваги до суверенітету Молдови. Повітряний простір сьогодні знову був порушений, а залишки ракети впали на околицях села Ларга у Бричанському районі", - наголосила Гаврилиця.
Також вона відреагувала на чергові удари росіян щодо цивільних об'єктів України.
"Немає політичного, історичного чи морального виправдання вбивствам мирних жителів та атакам на інфраструктуру", - зазначила прем'єр.
Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, під час масованого російського обстрілу України уламки ракети впали у північній частині Молдови.
Також ми писали, що, за словами віце-прем'єра Молдови Ніку Попеску, росіяни порушують суверенітет Молдови, оскільки вони зберігають присутність своїх військ у Придністров'ї.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.