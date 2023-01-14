ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Немає поваги до суверенітету. Прем'єр Молдови висловилася про падіння ракети в країні

Новость на русском →
Кишинів, Субота 14 січня 2023 19:39
Немає поваги до суверенітету. Прем'єр Молдови висловилася про падіння ракети в країні Фото: прем'єр Молдови висловилася про падіння ракети в країні (facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM)
Автор: Іван Носальський

Чергове падіння ракети на території Молдови під час масованого удару РФ по Україні є показником відсутності поваги до суверенітету країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Молдови Наталію Гаврилицю у Facebook.

"Висловлюю обурення з приводу відсутності поваги до суверенітету Молдови. Повітряний простір сьогодні знову був порушений, а залишки ракети впали на околицях села Ларга у Бричанському районі", - наголосила Гаврилиця.

Також вона відреагувала на чергові удари росіян щодо цивільних об'єктів України.

"Немає політичного, історичного чи морального виправдання вбивствам мирних жителів та атакам на інфраструктуру", - зазначила прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, під час масованого російського обстрілу України уламки ракети впали у північній частині Молдови.

Також ми писали, що, за словами віце-прем'єра Молдови Ніку Попеску, росіяни порушують суверенітет Молдови, оскільки вони зберігають присутність своїх військ у Придністров'ї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Обстріл Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі: подробиці
Росіяни влучили по багатоквартирному будинку в Дніпрі: подробиці
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам