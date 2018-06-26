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Президент Македонии наложил вето на переименование страны

НовостиПолитика    26.06.2018 - 14:27
Фото: Жорж Иванов (kremlin.ru)
Фото: Жорж Иванов (kremlin.ru)

Иванов считает, что соглашение нарушает конституцию Македонии

Президент Македонии Жорж Иванов отказался подписать соглашение об изменении названия страны для разрешения спора с Грецией, заявив, что это нарушает конституцию страны. Об этом передает издание Еkathimerini.

Как пишет Reuters, в официальном заявление Иванов заявил, что у него "нет мандата на подписание соглашения", которое "нарушило конституцию Македонии и сделало Македонию зависимой от третьей стороны, то есть Греции".

"Реализация этого соглашения будет иметь юридические последствия, и поэтому оно представляет собой преступный акт", - сказал Иванов.

Накануне в греческих Салониках произошли массовые беспорядки из-за переименовании Македонии.

Напомним, после длительных и напряженных переговоров 20 июня парламент Македонии ратифицировал договор с Грецией о переименовании страны.

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Теги публикации: Македония, соглашение, Греция, переименование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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