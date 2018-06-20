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Парламент Македонии ратифицировал соглашение о переименовании страны

НовостиПолитика    20.06.2018 - 16:49
Иллюстративное фото (facebook.com_dnevnik)
Иллюстративное фото (facebook.com_dnevnik)

"За" проголосовали 69 членов парламента

Парламент Македонии ратифицировал договор с Грецией о переименовании страны. Об этом сообщает Radio.Liberty.

"За" соглашение с Грецией на пленарном заседании сегодня, 20 июня, проголосовали 69 членов парламента.

Отметим, минимальное необходимое количество голосов парламентариев для ратификации - 61 голос.

Перед голосованием премьер-министр Зоран Заев заявил, что соглашение представляет собой достойное и приемлемое решение для обеих сторон.

Соглашение, подписанное министрами иностранных дел двух стран 17 июня, заканчивает 27-летний спор между Афинами и Скопье и дает возможность Македонии начать переговоры о членстве в Европейском союзе и НАТО.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что правительство Македонии приняло законопроект о ратификации соглашения о переименовании страны.

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Теги публикации: Македония, Греция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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