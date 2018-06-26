В Греции массовые беспорядки из-за переименования Македонии

Полиция применила слезоточивый газ

В греческих Салониках происходят массовые беспорядки из-за переименовании Македонии. Об этом пишет Еkathimerini.

Как сообщается, протестующие столкнулись с спецназовцами у Международного выставочного и конференц-центра, где правящая партия СИРИЗА проводила мероприятие, чтобы представить преимущества соглашения, достигнутого между Грецией и Македонией на прошлой неделе.

По данным СМИ, болельщики футбольного клуба ПАОК пытались штурмовать выставочный зал, но были заблокированы правоохранителями, которые применили против активистов слезоточивый газ.

Фото: в Греции массовые беспорядки (facebook.comTheArabSource)

Организаторы мероприятия сначала планировали провести его в культурном центре в Тумбе, но решили изменить место проведения после того, как сторонники ПАОК, местные жители и другие группы объявили там акцию протеста.

Националисты в Греции и Македонии выступают против соглашения, по условиям которого страна будет переименована в Республику Северная Македония.

Напомним, после длительных и напряженных переговоров 20 июня парламент Македонии ратифицировал договор с Грецией о переименовании страны.