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Президент Македонії наклав вето на перейменування країни

НовиниПолітика    26.06.2018 - 14:27
Фото: Жорж Іванов (kremlin.ru)
Фото: Жорж Іванов (kremlin.ru)

Іванов вважає, що угода порушує конституцію Македонії

Президент Македонії Жорж Іванов відмовився підписати угоду про зміну назви країни для вирішення суперечки з Грецією, заявивши, що це порушує конституцію країни. Про це передає видання Еkathimerini.

Як пише Reuters, в офіційній заяві Іванов заявив, що у нього "немає мандата на підписання угоди", яка "порушила конституцію Македонії і зробило Македонію залежною від третьої сторони, тобто Греції".

"Реалізація цієї угоди буде мати юридичні наслідки, і тому воно являє собою злочинний акт", - сказав Іванов.

Напередодні в грецьких Салоніках сталися масові заворушення через перейменування Македонії.

Нагадаємо, після тривалих і напружених переговорів 20 червня парламент Македонії ратифікував договір з Грецією про перейменування країни.

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Теги публікації: Македония, соглашение, Греція, переименование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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