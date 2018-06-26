Президент Македонії наклав вето на перейменування країни

Іванов вважає, що угода порушує конституцію Македонії

Президент Македонії Жорж Іванов відмовився підписати угоду про зміну назви країни для вирішення суперечки з Грецією, заявивши, що це порушує конституцію країни. Про це передає видання Еkathimerini.

Як пише Reuters, в офіційній заяві Іванов заявив, що у нього "немає мандата на підписання угоди", яка "порушила конституцію Македонії і зробило Македонію залежною від третьої сторони, тобто Греції".

"Реалізація цієї угоди буде мати юридичні наслідки, і тому воно являє собою злочинний акт", - сказав Іванов.

Напередодні в грецьких Салоніках сталися масові заворушення через перейменування Македонії.

Нагадаємо, після тривалих і напружених переговорів 20 червня парламент Македонії ратифікував договір з Грецією про перейменування країни.