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Президент Литвы выступил за самые жесткие санкции против РФ: будем убеждать всех скептиков

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Вильнюс, Вторник 03 мая 2022 16:00
Президент Литвы выступил за самые жесткие санкции против РФ: будем убеждать всех скептиков Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Литва будет выступать за введение самых жестких санкций против России в шестом пакете. Также будет убеждать в этом все другие страны, которые имеют сомнения на этот счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, которое цитирует LRT.

"Мы выступаем за жесткие санкции, и Литва всегда будет среди тех стран, которые предлагают самые сложные и суровые санкции, и мы будем делать все возможное, чтобы убедить сомневающихся или скептических", - отметил он.

Напомним, накануне стало известно, что в Евросоюзе не осталось государств, выступающих против эмбарго на российскую нефть, однако впоследствии спикер правительства Венгрии Золтан Ковач возразил снятие Будапештом вето на введение ограничений на покупку нефти из РФ.

Также сообщалось, что представители стран-членов Европейского Союза уже сегодня могут получить для ознакомления 6-й пакет антироссийских санкций, однако о введении нефтяного эмбарго поступают противоречивые заявления.

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