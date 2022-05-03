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Президент Литви виступив за найжорсткіші санкції проти РФ: переконуватимемо всіх скептиків

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Вільнюс, Вівторок 03 травня 2022 16:00
Президент Литви виступив за найжорсткіші санкції проти РФ: переконуватимемо всіх скептиків Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Литва виступатиме за введення найжорсткіших санкцій проти Росії в шостому пакеті. Також переконуватиме в цьому всі інші країни, які мають сумніви щодо цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Литви Гітанаса Науседи, яку цитує LRT.

"Ми виступаємо за жорсткі санкції, і Литва завжди буде серед тих країн, які пропонують найкомплексніші та найсуворіші санкції, і ми робитимемо все можливе, щоб переконати тих, хто сумнівається чи скептичних", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Євросоюзі не залишилося держав, що виступають проти ембарго на російську нафту, однак згодом речник уряду Угорщини Золтан Ковач заперечив зняття Будапештом вето на запровадження обмежень на купівлю нафти з РФ.

Також повідомлялося, що представники країн-членів Європейського Союзу вже сьогодні можуть отримати для ознайомлення 6-й пакет антиросійських санкцій, проте щодо запровадження нафтового ембарго надходять суперечливі заяви.

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