UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Президент Литвы вакцинировался от COVID препаратом AstraZeneca

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 22 марта, президент Литвы Гитанас Науседа сделал первую прививку от коронавируса. Он был вакцинирован препаратом AstraZeneca.

Об этом сообщает Delfi.

Науседа вакцинировался публично в одной из поликлиник Вильнюса.

"У меня не вызывают сомнения в отношении научных и уполномоченных организаций, которые очень компетентно оценивают все вакцины... Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже подтверждены, являются надежными, эффективными", - заявил он.

Отмечается, что сегодня также публично препаратом AstraZeneca вакцинировались премьер-министр Ингрида Шимон, спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Напомним, 19 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первую прививку от коронавируса. Он вакцинировался препаратом компании AstraZeneca.

Кроме того, премьер-министр Франции Жан Кастекс сделал прививку от коронавируса. Он также был вакцинирован препаратом AstraZeneca.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЛитвавакцинацияКоронавирус
Читайте также
Кабмин создаст фонд компенсаций за последствия вакцинации от COVID
В Черкасской области ужесточают карантин
Прогноз погоды