Президент Литви вакцинувався від COVID препаратом AstraZeneca

У понеділок, 22 березня, президент Литви Гітанас Науседа зробив перше щеплення від коронавірусу. Він був вакцинований препаратом AstraZeneca.
Про це повідомляє Delfi.
Науседа вакцинувався публічно в одній з поліклінік Вільнюса.
"У мене не викликають сумніву щодо наукових та уповноважених організацій, які дуже компетентно оцінюють всі вакцини... Я дійсно вважаю, що всі чотири вакцини, які вже підтверджені, є надійними, ефективними", - заявив він.
Наголошується, що сьогодні також публічно препаратом AstraZeneca вакцинувалися прем'єр-міністр Інгріда Шимон, спікер сейму Вікторія Чмилите-Нільсен і міністр охорони здоров'я Арунас Дулькис.
Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зробив перше щеплення від коронавірусу. Він вакцинувався препаратом компанії AstraZeneca.
Крім того, прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс зробив щеплення від коронавірусу. Він також був вакцинований препаратом AstraZeneca.