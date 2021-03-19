Премьер Британии сделал COVID-прививку препаратом AstraZeneca
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первую прививку от коронавируса. Он вакцинировался препаратом компании AstraZeneca.
Об этом Джонсон сообщил в Twitter.
"Я только что получил свою первую дозу вакцины Oxford / AstraZeneca. Спасибо всем выдающимся ученым, сотрудникам NHS и волонтерам, которые помогли в этом", - написал он.
При это Джонсон добавил, что вакцинация является лучшим способом, чтобы "вернуться к жизням, по которым мы так сильно скучаем".
Напомним, ранее Европейского агентства по контролю медикаментов (EMA) заявило о безопасности вакцины AstraZeneca после дополнительных исследований информации о возможном появлении тромбоза. После этого ряд стран объявили о возобновлении вакцинации данным препаратом.
Кроме того, Комитет Всемирной организации здравоохранения по безопасности вакцин пришел к выводу, что польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски.