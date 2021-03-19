Премьер Британии сделал COVID-прививку препаратом AstraZeneca

Об этом Джонсон сообщил в Twitter .

"Я только что получил свою первую дозу вакцины Oxford / AstraZeneca. Спасибо всем выдающимся ученым, сотрудникам NHS и волонтерам, которые помогли в этом", - написал он.

При это Джонсон добавил, что вакцинация является лучшим способом, чтобы "вернуться к жизням, по которым мы так сильно скучаем".