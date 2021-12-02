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Президент Литвы призвал Запад сдержать РФ от вторжения в Украину

Автор: Артур Родивилов

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Запад должен сделать все, чтобы сдержать Россию от вторжения в Украину. Он проинформировал Францию о ситуации на границах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Россия в последнее время наращивает военную активность близ украинской границы, отметил он.

"Мы должны сделать все, чтобы наши слова и действия были надежными и чтобы другая сторона поняла, что необдуманно поступать невыгодно и что она столкнется с определенными реакциями, которые мы готовы предпринять и как НАТО, и как Европейский союз", - сказал Наусед.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину.

Кроме того, министры альянса заявили о необходимости избежать эскалации на границе Украины и России.

При этом Столтенберг пригрозил РФ политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против страны.

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