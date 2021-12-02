Президент Литви закликав Захід стримати РФ від вторгнення в Україну

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Захід повинен зробити все, щоб стримати Росію від вторгнення в Україну. Він поінформував Францію про ситуацію на кордонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Росія останнім часом нарощує військову активність поблизу українського кордону, зазначив він.
"Ми повинні зробити все, щоб наші слова і дії були надійними і щоб інша сторона зрозуміла, що необдумано чинити невигідно і що вона зіткнеться з певними реакціями, які ми готові зробити і як НАТО, і як Європейський союз", - сказав Наусед.
Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що принцип колективної оборони НАТО не поширюється на Україну.
Крім того, міністри Альянсу заявили про необхідність уникнути ескалації на кордоні України і Росії.
При цьому Столтенберг пригрозив РФ політичними та економічними наслідками у разі агресії проти країни.