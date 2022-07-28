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Президент Литвы привез в Киев новый пакет военной помощи

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего визита в Киев заявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украинаа со ссылкой на Науседу на брифинге по итогу встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он отметил, что приехал в Киев не с пустыми руками.

По словам президента Литвы, новый пакет военной помощи включает, в частности амуницию и 10 бронемашин.

Также Науседа отметил, что вскоре в Киеве будет продемонстрирована работа антидронов, которые изготавливаются в Литве. Он добавил, что Украине сейчас чрезвычайно нужны такие системы.

Напомним, сегодня Науседа прибыл с визитом в Киев.

Президент Литвы вручил Зеленскому высшую награду Литовской Республики - Орден Витовта Великого.

Раньше Литва анонсировала новый пакет помощи для украинских военных.

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