Науседа вручил Зеленскому высшую награду Литвы (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

Президент Литвы заявил, что эта награда принадлежит Зеленскому и всему украинскому народу.

Отметим, что высший государственной наградой Литовской Республики является Орден Витовта Великого с золотой цепью. Его могут вручать литовскому или иностранным главам государств, а также гражданам за особые заслуги перед Литовским государством.

Нардеп Гончаренко показал, как выглядит награда, которую вручили Зеленскому.