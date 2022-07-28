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Президент Литви привіз до Києва новий пакет військової допомоги

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Литви Гітанас Науседа під час свого візиту до Києва заявив про надання Україні нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Науседу на брифінгу за підсумком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що приїхав до Києва не з пустими руками.

За словами президента Литви, новий пакет військової допомоги, зокрема, включає амуніцію і 10 бронемашин.

Також Науседа зазначив, що незабаром у Києві буде продемонстрована робота антидронів, які виготовляються у Литві. Він додав, що Україні наразі надзвичайно потрібні такі системи.

Нагадаємо, сьогодні Науседа прибув із візитом до Києва.

Президент Литви вручив Зеленському найвищу нагороду Литовської Республіки - Орден Вітовта Великого.

Раніше Литва анонсувала новий пакет допомоги для українських військових.

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ЛитваУкраїнаВійськова допомога