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В Киев прибыл президент Литвы

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Киев, Четверг 28 июля 2022 11:42
В Киев прибыл президент Литвы Фото: Президент Литвы Гитанас Науседа приехал в Киев (twitter.com/GitanasNauseda)
Автор: Олег Васкив

Президент Литвы Гитанас Науседа 28 июля прибыл в Киев. Во время визита он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступит в Верховной раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter литовского лидера.

"Только что приехал в Киев. В этот особый день, когда Украина впервые отмечает День государственности, обращусь к украинскому народу с трибуны Верховной Рады", - отметил Науседа.

Он также сообщил, что проведет встречу с президентом Зеленским и вручит ему высшую государственную награду Литвы - Орден Витовта Великого.

Напомним, последний раз Науседа был в Киеве еще в апреле. Тогда он прибыл в украинскую столицу вместе с президентами Польши, Латвии и Эстонии.

К слову, недавно глава Литвы призвал к ужесточению санкций против России. По его словам, ограничения должны усилить влияние на российскую экономику, финансовый сектор и военно-промышленный потенциал.

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