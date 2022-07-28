Президент Литвы привез в Киев новый пакет военной помощи

Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего визита в Киев заявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украинаа со ссылкой на Науседу на брифинге по итогу встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.