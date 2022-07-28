Президент Литви привіз до Києва новий пакет військової допомоги
Президент Литви Гітанас Науседа під час свого візиту до Києва заявив про надання Україні нового пакету військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Науседу на брифінгу за підсумком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Він зазначив, що приїхав до Києва не з пустими руками.
За словами президента Литви, новий пакет військової допомоги, зокрема, включає амуніцію і 10 бронемашин.
Також Науседа зазначив, що незабаром у Києві буде продемонстрована робота антидронів, які виготовляються у Литві. Він додав, що Україні наразі надзвичайно потрібні такі системи.
Нагадаємо, сьогодні Науседа прибув із візитом до Києва.
Президент Литви вручив Зеленському найвищу нагороду Литовської Республіки - Орден Вітовта Великого.
Раніше Литва анонсувала новий пакет допомоги для українських військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.