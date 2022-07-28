Президент Литви привіз до Києва новий пакет військової допомоги

Президент Литви Гітанас Науседа під час свого візиту до Києва заявив про надання Україні нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Науседу на брифінгу за підсумком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.